Serramazzoni: troppa pioggia, cede terrapieno, gruppo di case raggiungibile solo a piedi

In totale sono una quindicina, in tutta la provincia, gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in prevalenza per il prosciugamento di locali interrati e rami abbattuti a causa del maltempo. L'intervento più rilevante e con conseguenze che non si esauriranno nel corso della giornata, quello a Serramazzoni, in via della Resistenza, dove un terrapieno ha ceduto, travolgendo il muro di contenimento, imponendo in via precauzionale l'interruzione al traffico veicolare ed obbligando i residenti a spostarsi da e verso le abitazioni, solo a piedi. Non si registrano feriti. Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, anche il Sindaco di Serramazzoni Bartolacelli