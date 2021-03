Serramazzoni, furto di attrezzi di lavoro: denunciato 61enne

Ieri pomeriggio, i carabinieri di Serramazzoni hanno denunciato un settantunenne ritenuto autore del furto di attrezzi da lavoro avvenuto il 24 febbraio a Serramazzoni. Parte degli oggetti sottratti in quella circostanza sono stati rinvenuti nel corso di una perquisizione eseguita dai carabinieri, che li hanno posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti. L’uomo dovrà rispondere dei reati di furto e ricettazione.

