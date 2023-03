Serramazzoni: gettano rifiuti giù dalla scarpata, bloccati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le successive indagini e gli accertamenti condotti dai militari della Stazione Carabinieri Forestali di Pavullo nel Frignano hanno consentito di raccogliere indizi e prove ipotizzando nei confronti di tre persone il reato di smaltimento illecito di rifiuti e a deferirli alla Procura della Repubblica di Modena.'Purtroppo episodi di abbandoni nonché smaltimento illecito di rifiuti sono molto frequenti anche nel territorio dell'Appennino Modenese' -sottolinea il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena.'Tale pratica illecita rappresenta un potenziale pericolo per l'ambiente e costituisce una vera e propria offesa alla bellezza del territorio che viene deturpato con inevitabili costi per la bonifica che spesso ricadono sull' intera collettività.'In questo caso, grazie anche alla collaborazione di alcuni cittadini, i responsabili sono stati individuati. Per tali fatti le legge prevede per i responsabili l’arresto da tre mesi a un anno o un’ammenda da 2.600 a 26.000 Euro oltre alle spese per il recupero dei rifiuti e il ripristino dell'area oggetto di abbandono e illecito smaltimento'.I Carabinieri Forestali invitano tutti coloro che vengono a conoscenza di fatti simili a segnalarli al fine di contrastare tali illeciti che sono un vero e proprio sfregio nei confronti dell'ambiente'.