Giovedì sera i vigili del fuoco di Pavullo sono intervenuti a San Dalmazio di Serramazzoni per un incendio di una copertura di abitazione. All'arrivo sul posto le fiamme erano già diffuse su tutto il tetto in legno e l'opera di spegnimento è stata impegnativa in quanto il fumo dell'isolante bruciato ostacolava pesantemente la visibilità. Una volta effettuato lo spegnimento è stato necessario l'impiego di ventilatori per agevolare le operazioni di bonifica. In supporto sono giunte anche squadre da Modena e da Sassuolo con l'ausilio di due mezzi aerei. Nonostante i danni ingenti a tutta la copertura, è stato possibile preservare il resto dell'abitazione.