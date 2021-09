Serramazzoni in uno scatto: ecco i premiati

Durante i mesi estivi Pro Loco Serramazzoni ha lanciato su Facebook il concorso fotografico “Serramazzoni in uno scatto”, con lo scopo di dare modo di esprimere e di raccogliere la creatività di Serramazzonesi, turisti e amici dei dintorni, nonché di diffondere le bellezze del nostro territorio sui social. Gli “scatti del cuore” dovevano rappresentare Serramazzoni e le sue frazioni nelle sue molteplici e accattivanti sfaccettature.La fotografia che ha vinto il premio social, quello per maggior numero di like raggiunti su Facebook, dal titolo “Pompeano… visto con gli occhi e con il cuore” (), di Marica Giacobazzi, esprime perfettamente l’intento “affettivo” del concorso. Allo stesso modo, la fotografia “Oro” di Maria Grazia Depalo, scatto davvero suggestivo è stata insignita del premio tecnico dal fotografo spagnolo Juan Manuel Castro Prieto ().Pro Loco premierà le fotografe domani, presso Cantina del Frignano, con una cassettina di prodotti e servizi del territorio.'E non finisce qui - affermano dalla Pro Loco -. Siamo molto orgogliosi di poter annunciare che il nostro concorso ha risvegliato l’interesse di un’associazione italo-tedesca bavarese, tanto che le fotografie sono state messe al voto sulla pagina Internet www.paeseamico.de, legata all’omonimo progetto socio-culturale, a cui accedono molte associazioni tedesche. Anche oltralpe la vincitrice è Maria Grazia Depalo, che riceverà quindi anche il premio di Paese Amico, direttamente dalle mani di Bruno Diazzi, Presidente di “Deutsch-Italienische Gesellschaft Germering – Freunde in Europa”. Serramazzoni è stata scelta da Bruno Diazzi come tappa italiana di Paese Amico, il progetto che ha lo scopo di creare relazioni fra Comuni italiani e tedeschi, che vadano oltre i meri gemellaggi: culture a confronto, scambi, promozione reciproca e, soprattutto, amicizia. Sabato una delegazione verrà condotta da Pro Loco in un piccolo tour sul territorio, con visita del Castello di Pompeano e degustazioni del Parmigiano Reggiano dal latte di vacca bianca modenese, presidio Slow Food e del Malbo Gentile, vitigno del territorio. Sarà la prima di molte visite future degli amici tedeschi, ci auguriamo, e l’inizio di una lunga amicizia. Un onore, questo, scaturito da “Serramazzoni in uno Scatto”. Quindi Pro Loco ringrazia chi ha partecipato e si è messo in gioco, chi ha omaggiato il concorso con i prodotti e i servizi della sua azienda, grazie a Juan Manuel Castro Prieto per il suo tempo e la sua esperienza e grazie a Paese Amico, alle sue associazioni e al suo ideatore Bruno Diazzi'.