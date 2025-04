'Serramazzoni, intitolare una piazza a Nelso Muzzarelli'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Intitolare l’attuale Largo Olimpico di Serramazzoni al cavalier Nelso Muzzarelli (1923-2004) storico e amato sindaco di Serramazzoni. La mozione è stata presentata dal consigliere Francesco Spatafora, della Lista Civica Serramazzoni.

Muzzarelli, agente del Consorzio agrario e presidente del Consorzio del Dragone, fu eletto sindaco per cinque mandati consecutivi nell’arco di 23 anni, sempre sostenuto dalla allora Democrazia Cristiana.

L'obiettivo della mozione è celebrare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità di Serramazzoni 'con lungimiranza, passione e grande rispetto per le istituzioni'. La mozione sottolinea 'il valore commemorativo evidenziando il suo impegno politico e amministrativo, che si è sviluppato tra il 1952 e il 1975. Durante il suo lungo mandato, Muzzarelli ha contribuito in modo significativo alla crescita del comune, lasciando un’impronta indelebile nella storia di Serramazzoni'.

Durante i suoi 23 anni di guida, Nelso Muzzarelli cambiò il volto di Serra: a lui si deve ad esempio la nascita del centro federale tennis, il più grande dell’Appennino, la costruzione della piscina, la prima all’aperto di tutta la montagna ('fu quasi un dramma costruirla - dirà in una delle ultime interviste - sembrava un peccato mortale, perfino i preti erano contrari a quell'epoca') e ancora lo sviluppo del crossodromo tra San Dalmazio e Monfestino (uno dei soli quattro permanenti d’Italia) e la lottizzazione che fece nascere il quartiere alto di Serra Pineta.'Operavamo nei nostri Comuni quando la necessità era impellente, anche con soldi di tasca nostra - ricordava Muzzarelli -. La comunità che ci aveva eletti doveva godere per diritto umano e sociale, di tutta la nostra riconoscenza per la fiducia accordataci'.