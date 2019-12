Serramazzoni, martedì riapre scuola di infanzia dichiarata inagibile

Le scuole di infanzia di Serramazzoni, dichiarate inagibili il 27 novembre , verrano riaperte martedì. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Serramazzoninel corso di una conferenza stampa nella sede della Provincia a Modena. Unica condizione riportare i bambini frequentanti al di sotto della soglie dei 100 alunni (oggi sono 106). In accordo con Usl e Vigili del fuoco infatti, rimanendo sotto la soglia dei 100, sarà necessaria solo una scala come via di fuga e le norme in caso di incendio saranno rispettate. La scuola è già anti-sismica. Di fatto saranno 80 i bimbi presenti nelle scuole riaperte martedì e lunedì stesso verrà rilasciata la Scia dai Vigili del Fuoco. Per i 20 bimbi restanti navetta gratuita per la scuola di infanzia della frazione di San Dalmazio.Il sindaco approfondirà la soluzione adottata in una assemblea pubblica convocata domani mattina alle ore 11 a Serramazzoni