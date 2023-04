Serramazzoni: minaccia passanti con pistola giocattolo, denunciato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nella serata del 17 aprile, i Carabinieri della Stazione di Serramazzoni sono intervenuti nel centro del Comune, dove era stata segnalata una persona agitata, che aveva minacciato con una pistola una coppia di coniugi. I militari hanno subito individuato il soggetto indicato. Era in un bar.

L’uomo, 49enne, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica risultata “giocattolo”, priva di tappo rosso, e confondibile alla vista con una vera, oltre ad un piccolo quantitativo di hashish.

L'uomo è stato denunciato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena Dovrà rispondere di minaccia aggravata e porto di strumenti atti ad offendere. Nei suoi confronti è scattata anche la segnalazione amministrativa per la detenzione della sostanza stupefacente.



