Serramazzoni, pronto ad usare l'acido sulla ex ed il nuovo compagno

E' finita con l'arresto la lunga serie di atti persecutori di cui si reso protagonista un 75enne di Serramazzoni, ai danni della sua ex convivente 42 enne e del suo attuale compagno 41 enne. Una sequenza criminale fatta di messaggi ed appostamenti all'insegna delle minacce e delle intimidazioni che forse avrebbe potuto sfociare in un epilogo tragico se i Carabinieri della locale stazione non avessero bloccato l'uomo.La donna già da tempo aveva avuto problemi con il suo ex compagno il quale, dopo la fine della relazione durata circa 4 anni, non accettando la situazione, aveva iniziato a perseguitarla con centinaia di messaggi su Facebook e numerose lettere dattiloscritte con esplicite minacce, lasciate nella cassetta delle lettere e sul parabrezza dell'auto anche del suo nuovo compagno.Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica della Procura di Modena, Dott. Giuseppe Amara, hanno consentito ai Carabinieri impegnati nei diversi servizi mirati di arrestarlo.L'ultimo episodio nella notte del 5 maggio. L'uomo aveva lasciato un'ennesima lettera di minacce sul parabrezza dell'auto della donna e al mattino si era recato avanti l'abitazione per controllare se la lettera era stata ritirata. Sequenza documentata dai Carabinieri. Ultima prova che aggiunta alle altre emerse nel corso delle indagini, ha portato all'arresto. A seguito di perquisizione presso l'abitazione dell'arrestato, sono stati sequestrati un computer, due smartphone, altre lettere dattiloscritte di minacce gia pronte per la consegna, oltre a 3 litri di Acido Solforico e Acido Citrico trovato nella rimessa. Al quale l'uomo avrebbe potuto ricorrere per aumentare la sua azione di minaccia. Ora stroncata.L'arresto è stato convalidato giovedì. Per l'uomo è stato diposto il divieto di avvicinamento alla ex e al suo compagno, oltre al divieto di comunicare con loro in qualsiasi modo.