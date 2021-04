Serramazzoni: si ribalta col trattore, ferito

E' stata probabilmente la struttura della cabina del trattore ad evitare lo schiacciamento del suo corpo sotto il peso del mezzo ribaltato, evitando così conseguenze potenzialmente mortali. L'allarme di soccorso a causa di incidente al 118 e ai Vigili del Fuoco è arrivato alle ore 11 a seguito della segnalazione di un trattore ribaltato nella scarpata lungo via Monte Pizzicano, tra Ospitaletto e San Dalmazio, all'interno della proprietà dell'uomo, un 68 enne alla guida del trattore. Allertato anche il soccorso alpino che giunto sul posto ha collaborato nel soccorso all'uomo, estratto dalla cabina del trattore e subito affidato ai sanitari del 118 che lo hanno elitrasportato all'ospedale di Baggiovara. Sul posto, per i rilievi di legge, i Carabinieri della stazione di Serramazzoni.

