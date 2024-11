Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla vista della pattuglia militare, entrambi si sono allontanati velocemente dal luogo ma il 35enne, una volta raggiunto, ha cercato di sottrarsi energicamente al controllo, strattonando e spingendo i militari. I due Carabinieri sono riusciti comunque ad immobilizzarlo e sottoporlo a perquisizione personale, nel corso della quale è stato trovato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente, per complessivi grammi 3 di hascisc e 1 di cocaina, destinati allo smercio.Estesa di seguito la perquisizione nell’abitazione, veniva rinvenuta ulteriore quantità di hascisc del peso di oltre 16 grammi, nella disponibilità di altro uomo 41enne di origini tunisine, con l’altro convivente, che la deteneva per uso personale.Una volta sequestrato lo stupefacente, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il 35enne per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale ed a segnalare il 41enne alla Prefettura di Modena poiché assuntore di droghe