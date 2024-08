Serramazzoni: continuava a spacciare anche agli arresti domiciliari, ora è in carcere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'uomo, 44 anni di origini italiane, era ristretto agli arresti domiciliari a seguito di un arresto in flagranza di reato per detenzione di circa mezzo etto di cocaina.Come è solito accadere i militari avevano proceduto, nelle scorse ore, al controllo del rispetto degli obblighi previsti dalla detenzione domiciliare. Oltre all'obbligo di rimanere in casa anche quello di non incontrare persone diverse dai familiari conviventi. Nell’accedere però all’abitazione, gli operatori hanno notato il particolare stato ansioso dell'uomo oltre ad un inequivocabile odore riconducibile a consumo di cannabinoidi, cosa confermata dalla presenza di filtri e “cartine” comunemente utilizzati per il confezionamento degli “spinelli”

Ritenendo che l’interessato, visti i chiari indizi, stesse consumando della droga, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione dell'appartamento che ha portato all'individuazione e al sequestro, di 50 grammi di hascisc, 5 grammi di cocaina e 1 grammo di marijuana, riposti in diversi contenitori.

Inoltre i militari hanno rinvenuto altri elementi riconducibili ad attività di spaccio, quali un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ed il taglio delle dosi e la somma contante di 140 euro.

L’uomo è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Modena per il processo con rito direttissimo per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.