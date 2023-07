Sestola: alba giallo fluo per la Run 5,30

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Già alle 5 qualcuno parcheggiava davanti all'Istituto Comprensivo, pronto per una bella camminata o si affrettava a ritirare la sua maglietta. Il tempo dei ringraziamenti agli sponsor (Pink hydraulics, Tigelle Pelloni, Il Casello e Sem, al Comune e a Laura) e alle 5:30 precise il via.

Una scia gialla che si snoda lungo il percorso nel chiarore dell'alba. Uno spettacolo da vedere e un toccasana per il corpo e lo spirito. Saluti, chiacchiere, sorrisi, domande, risate. Un gruppo eterogeneo di persone di ogni età, dai 5 agli 'anta', entusiaste di condividere condividere un'iniziativa che ormai è un format diffuso, ma che rappresentava la prima volta per Sestola. 'La Run 5.30 Virtual di Sestola è stata un successo da tutti i punti vista: le magliette esaurite, il percorso molto apprezzato' - hanno affermato gli organizzatori. 'Possiamo dire che questa prima edizione non poteva esordire meglio di così'.