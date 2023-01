Sestola, auto in scarpata dopo lo scontro: tre feriti

Due auto coinvolte nel grave incidente sulla Strada provinciale 324. Recuperate dal soccorso alpino due donne volate con l'auto in mezzo al bosco

Oltre ai Vigili del Fuoco di Fanano e di Pavullo è stato necessario fare intervenire il soccorso alpino per recuperare due donne all'interno di una auto finita fuori strada e in una scarpata dopo uno scontro con una altra auto condotta da un uomo, rimasto ferito. In tutto sono tre i feriti trasportati all'ospedale. Nnessuno di loro correrebbe pericolo di vita. L'incidente è avvenuto, poco dopo le 20, sulla strada provinciale 324 nel comune di Sestola. Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Una di questa, con a bordo due donne, è uscita di strada finendo in una scarpata ribaltandosi ed incastrandosi nel bosco.

La situazione ha spinto i soccorsi ad attivare il Soccorso Alpino Regionale.



Le due donne sono state raggiunte dagli operatori che con tecniche alpinistiche, si sono calati nel dirupo, recuperando le due donne rimaste incastrate nell'abitacolo dell'auto e traspotandole sulla strada dove nel frattempo erano arrivate le ambulanze per il trasporto in ospedale.





