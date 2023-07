Sestola da correre all'alba: c'è la Run 5,30

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questo è stato possibile grazie all'iniziativa di alcune mamme, in particolare Laura Sandroni, e alla preziosa e generosa collaborazione delle aziende VIS Hydraulics e Pink e del loro presidente Adamo Venturelli.

Avere 200 magliette gratuite ha petmesso di garantire la programmazione della corsa che vede più di 150 persone che hanno già prenotato e/o acquistato la maglia per venerdì. Lo scopo della corsa è raccogliere fondi per le scuole di Sestola e aiutarle nella realizzazione dei loro progetti di ampliamento dell'offerta formativa. L'incasso della vendita delle magliette grazie a dott. Venturelli e alle altre realtà locali che hanno contribuito all'organizzazione ('Tigelle Pelloni', Caseificio 'Il Casello', Ditta 'Biolchini Dino e Augusto' e ' Gruppp SEM' sorgenti emiliane Monte Cimone) sarà completamente donato alle scuole. La camminata non competitiva partirà e ritornerà al polo scolastico di Sestola, attraversando per lo più sentieri e boschi che offrono la possibilità di godere della natura della nostra montagna. Speriamo di raggiungere i 200 concorrenti e offrire a tutti i partecipanti una splendida camminata all'alba!