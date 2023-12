Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte in un azienda agricola di via Mandriole, in località Vesale. Un lavoro durato ore, quello dei Vigili del Fuoco, che si è avvalso, come mostrano le immagini, anche dell'azione di un mezzo dell'azienda. Un trattore utilizzato per circondare, insieme all'azione delle autopompe, le fiamme. Azione che si è conclusa intorno alle 8 con lo spegnimento dell'incendio e l'isolamento dell'area danneggiata.