A dare l'allarme erano stati i genitori che dopo averlo visto uscire non lo avevano visto rientrare la notte. La chiamata era stata fatta ai Carabinieri che dopo alcune verifiche senza esito hanno fatto scattare il piano provinciale di ricerca persone scomparse, che coinvolge anche altri enti. Una notte di ricerche che ha coinvolto anche amici più stretti e parenti ai quali gli operatori si sono rivolti per verificare l'eventuale presenza, a casa, del minore. Nulla. Fino a quando, alle 8,30 delle mattina, il ragazzo è stato individuato in un parco di un Comune che non è stato specificato.Dopo alcuni accertamenti di rito, hanno riaffidato il minore ai genitori.