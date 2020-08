Si fa accreditare 80mila euro, denunciato per frode fiscale

I carabinieri della Stazione di Carpi, nel Modenese, sono riusciti ad individuare e denunciare un 36enne di nazionalità nigeriana che, grazie all'uso fraudolento degli strumenti informatici, 'e' riuscito ad appropriarsi del corrispettivo di alcune fatture emesse da un'importante azienda specializzata nella produzione e vendita di sistemi di pesatura di Campogalliano, per commesse destinate al mercato saudita'.Secondo gli investigatori l'uomo, dalla fine del 2019, dopo essere riuscito ad intercettare informaticamente le comunicazioni tra i clienti committenti e l'azienda fornitrice, aveva deviato i pagamenti di alcune fatture emesse a seguito di forniture di materiali su un conto corrente bancario intestato ad una ditta individuale da lui costituita ad hoc, per un totale di circa 80 mila euro, poi svaniti nel nulla.

