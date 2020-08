Si fa un selfie con la bicicletta appena rubata: preso

All'attenzione dei Carabinieri non era sfuggito il particolare di quel selfie con cui un giovane carpigiano faceva sfoggio della sua 'nuova' bicicletta. Peccato per lui, che quel mezzo fosse lo stesso di cui una donna aveva appena denunciato il furto. All'uscita del supermercato dove la donna si era recata in bicicletta, il mezzo non c'era più. Poco prima se ne era impossessato il giovane che si era allontanato per recarci in un vicino parco dove lo aspettavano alcuni amici. Qui il gesto che lo ha tradito. Soddisfatto della sua impresa estrae il cellulare e di fa una foto mettendo in bella mostra la bicicletta. Selfie condiviso che arriva anche ai Carabinieri di Carpi che identificano la bicicletta con quella rubata e l'identità del giovane, raggiunto poco dopo e denunciato per furto. Bici subito recuperata e consegnata alla legittima proprietaria.