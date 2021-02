Si scaldano con un braciere: tre intossicati gravi a Pavullo

Tre persone, due cittadini gambiani di 24 e 43 anni e un cittadino senegalese di 56, sono rimaste intossicate da monossido in un appartamento di Pavullo e portate in ospedale a Fidenza (Parma) nella camera iperbarica. E' successo questa mattina e nell'appartamento sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.I tre hanno avuto un malore e dai primi accertamenti le cause dell'intossicazione sarebbero legate a un braciere utilizzato per scaldarsi.