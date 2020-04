Si spaccia per rider, ma nello zaino droga anziché cibo

Anziché cibo a domicilio con tutta probabilità il ragazzo carpigiano fermato ieri sera dai Carabinieri in sella alla sua bicicletta, al domicilio, portava droga. Hashish in particolare. Circa 50 grammi, già divisa in dosi. Quella che i Carabinieri hanno trovato dentro allo zaino dove sulla base delle sue giustificazioni, avrebbe dovuto contenere vivande. Tutt'altro. Dalla perquisizione attuata anche in funzione dei precedenti di Polizia del ragazzo, che avevano fondato qualche sospetto da parte dei militari, nello zaino stati rinvenuti, oltre alla droga, un bilancino di precisione, un pc portatile, alcuni cellulari e 360 euro in contanti. Motivo per cui è stato denunciato per detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti e ricettazione.Nella foto, il materiale trovato nello zaino del ragazzo e sequestrato dai Carabinieri di Carpi