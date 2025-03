‘Sicurezza a Carpi, Fdi dichiara una cosa e il suo esatto contrario’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“La destra modenese dovrebbe mettersi d’accordo con lo specchio”: ad affermarlo è la segretaria del Partito Democratico di Carpi, Daniela Depietri, a commento le dichiarazioni di Federica Carletti, presidente della sezione cittadina di Fratelli d’Italia.



“Secondo quando riportato dalla stampa, per Carletti non solo il numero degli agenti delle forze dell’ordine sul territorio va bene, ma è addirittura maggiore che se il ministro dell’Interno avesse accolto la richiesta di tanti sindaci della provincia, elevando la Questura di Modena in fascia A!

Ma allora, se così stanno le cose, la domanda sorge spontanea: perché, se la pianta organica è così buona, ogni volta che arriva la notizia di un fatto di cronaca Fratelli d’Italia grida al degrado, all’insicurezza e al pericolo per i cittadini? Una cosa non può essere contemporaneamente vera e falsa.

Dunque i casi sono due: o il numero delle forze dell’ordine sul territorio è sufficiente, e allora non si capisce come possa esservi tutta l’insicurezza che la stessa Fratelli d’Italia lamenta ogni giorno, a meno di non voler pensare che polizia e carabinieri non svolgano bene i propri compiti; oppure non è vero che l’organico di agenti sia abbastanza ampio per presidiare adeguatamente il territorio, e che dunque il Governo ‘della sicurezza’ non stia, per la sicurezza dei cittadini modenesi, facendo abbastanza”.“La verità – continua Depietri – è che agenti di polizia e militi dell’Arma svolgono egregiamente i propri compiti, senza risparmio e con dedizione. E per questo a loro va l’apprezzamento dei cittadini e del Partito Democratico.

Tuttavia anche i migliori poliziotti e i più esperti carabinieri non possono fare miracoli, se il numero di uomini e donne da dislocare sul territorio è inferiore a quanto servirebbe. Invece di dichiarare una cosa e il suo esatto contrario, Fratelli d’Italia si batta realmente per i cittadini e, su un tema di questa importanza, abbandoni per una volta la foga ideologica e la voglia di buttarla in polemica, e si unisca alle forze democratiche per richiedere al Ministero che aumenti l’organico del personale di polizia innalzando il livello della Questura. Nel frattempo – conclude la segretaria del Pd - i sindaci dei Comuni dell’Unione si adoperano per muovere le leve sulle quali possono intervenire, come i contributi diretti ai cittadini per l’installazione di dispositivi antintrusione. Azioni concrete, non confuse chiacchiere al vento”.