Sicurezza a Formigine, Prandi: 'Pd scopre problema in campagna elettorale'

Così in una nota il candidato del centrodestra a Formigine, Maurizio Prandi.'Alla crescente domanda di sicurezza espressa dai formiginesi, che noi invece abbiamo ascoltato, vogliamo offrire risposte concrete e convincenti con un Progetto “Formigine Città Sicura”. Proponiamo un Tavolo per la sicurezza permanente, in tema Polizia Locale l'aumento dell’organico, per avere almeno un vigile ogni mille abitanti, l'ampliamento dei servizi in orario serale e notturno e l'istituzione del Vigile di Frazione e di Quartiere.

E ancora il completamento del sistema di sorveglianza, gli incentivi ai privati (per interventi che non rientrano nei Bonus Statali) per adozione allarmi e antifurti e il sostegno per l’adozione di sistemi di sicurezza da parte delle Imprese (Fondo Sicurezza della Camera di Commercio), l'aumento dei finanziamenti per il fondo a tutela delle vittime di furti in abitazioni che subiscono danni. Senza dimenticare gli interventi per accrescere la fruibilità delle aree verdi e il potenziamento dell’illuminazione in funzione di sicurezza, l'istituzione dell’Ufficio Anti-truffe e il potenziamento di campagne di sensibilizzazione. C'è molto da fare'.