Carpi insicura, Bellelli rivendica il suo impegno e attacca l'opposizione: 'Basta polemiche'

ultimo grave fatto di cronaca , in centro storico risalente ad alcune sere fa, quando in corso Fanti nei pressi del Duomo, si è scatenata una rissa a colpi di oggetti contundenti da taglio, tra stranieri che stazionavano in zona. Un episodio che per il episodio giudica come 'onta per la città'. In una nota in cui rivendica l'impegno dell'amministrazione per la sicurezza, e che prosegue con il rilancio di alcune richieste e con un affondo all'opposizione di centro destra alla quale il sindaco di Carpi Alberto Bellelli si rivolge per chiedere collaborazione.

Si parte dalle misure adottate:

• L'aumento del numero di telecamere di sorveglianza in centro e nelle frazioni

• Il finanziamento di sistemi di sicurezza passiva per abitazioni private ed imprese

• Il potenziamento della Polizia Locale, con l'acquisto di nuovi mezzi e l'incremento del numero di agenti.

• La creazione del nucleo antidegrado, composto da vigili in borghese che operano per contrastare il degrado urbano.



'Queste azioni - afferma Bellelli - hanno permesso di migliorare sensibilmente la situazione della sicurezza a Carpi. Tuttavia, è chiaro che non è ancora sufficiente, perché la sicurezza deve vedere un sistema coordinato tra noi, Polizia di Stato e Carabinieri. Per questo, abbiamo chiesto al Governo di potenziare il Commissariato di Polizia di Carpi, che è oggettivamente sotto organico, e non si può chiedere alla Polizia Locale di supplire a queste carenze, perché sono differenti i compiti che possono svolgere'.



'La destra locale, invece, ha sempre osteggiato questa richiesta. È evidente che la loro posizione è incoerente. Se, da un lato, si dicono preoccupati per la sicurezza, dall'altro, si oppongono a qualsiasi misura che possa effettivamente contribuire a migliorare la situazione. La sicurezza non è una bandiera politica, ma un diritto di tutti i cittadini. Per questo, faccio un appello alla destra locale, che la smetta di fare propaganda e cominci a mettersi al servizio della comunità, chiedendo insieme al Governo un numero maggiore di agenti di Polizia a Carpi'.