Sicurezza del territorio: la Regione sblocca 43 milioni

Sicurezza di strade comunali e provinciali, interventi per consolidare versanti in frana e le difese delle sponde dei corsi d’acqua, oltre che per accrescere l’efficienza idraulica di fiumi e torrenti: in Emilia-Romagna arriva un nuovo pacchetto di 218 interventi per un valore di 43,5 milioni di euro. Oltre metà delle risorse, 23 milioni 800mila euro, sono già disponibili grazie a un decreto firmato nei giorni scorsi dal presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini: consentiranno di avviare 142 cantieri da Piacenza a Rimini, finanziati quasi interamente dall’Europa attraverso il Fondo di Solidarietà attivato dopo l’eccezionale ondata di maltempo del novembre 2019, che nel bolognese causò la rotta dell’Idice.Altri 19 milioni 800mila euro diventeranno operativi a breve, appena ottenuto il via libera dal Dipartimento nazionale di Protezione civile: serviranno per ulteriori 76 interventi, che consentiranno di rispondere alle criticità ancora aperte e alle attese del territorio.con 90mila euro, il Consorzio dell’Emilia Centrale potrà svolgere opere di risagomatura e ripresa frane lungo il Cavo Paussolo Monte, per migliorare la sezione di deflusso. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale investirà 80mila euro aper il ripristino di difese spondali del torrente Tiepido, a monte e a valle del ponte della Provinciale 16.Tre gli interventi di messa in sicurezza sono previsti a: riguarderanno i ponti di via Serrazzone sul torrente Ospitale (120mila) e sul torrente Fellicarolo, in prossimità della galleria paramassi (270mila), oltre che della strada comunale di via Ospitale (220mila).con 600mila euro sarà sistemato da Aipo un dissesto nella scarpata in sinistra idraulica del Panaro; a240mila euro serviranno per consolidare erosioni spondali sul rio Acquicciola; a Frassinoro sono previsti tre cantieri per un totale di 680mila euro: il consolidamento della carreggiata lungo la Provinciale 32, a Madonna di Pietravolta (280mila); il ripristino delle opere di regimazione esistenti a monte e valle della stessa strada e della Provinciale 35 (150mila), sempre nella medesima località, e la sistemazione delle opere di regimazione esistenti lungo le Provinciali 32 e 486 (250mila).La viabilità comunale di via Castellino, a Pieve di Trebbio in comune disarà interessata da lavori per 42mila euro; 350 mila euro andranno al consolidamento di versanti e difese sponsali nel torrente Scoltenna a monte della località Fosso Camoscio, a; oltre 100 mila euro a Marano sul Panaro per assicurare l’officiosità idraulica del Rio Faellano, a monte dell'abitato.Con 250mila euro, la Bonifica Burana potrà ripristinare le sezioni di deflusso del Canale die di Corlo e migliorare i sostegni idraulici denominati “Prevosto” e “Levata” di Corlo, tra Modena e Formigine.