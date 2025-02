Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La sicurezza a Formigine è garantita e la raccolta dei rifiuti funziona a gonfie vele. Numeri che devono tranquillizzarci, quelli telefonici per segnalare furti o atti di teppismo-vandalismo e numeri in crescita a proposito di raccolta indifferenziata. Questo è quanto è stato affermato, tranquillizzandoci, l’assessore Andrea Corradini e l’assessore Giorgia Lombardo durante il Consiglio Comunale del 30 gennaio rispondendo alle richieste di intervento presentate dai gruppi consigliari di minoranza, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Lista Civica per cambiare e il Consigliere Maurizio Prandi. L’Amministrazione compatta, con il contributo dei consiglieri di maggioranza ha ritenuto strumentali le nostre richieste di intervento per questi argomenti che stanno coinvolgendo la piazza di Formigine, rimandando al mittente le richieste presentate con adeguate mozioni ricevendo bocciatura'. A parlare sono i consiglieri comunali Valerio Giacobazzi e Maurizio Prandi.

Non si prevedono quindi ulteriori interventi a proposito di sicurezza e altrettanto nessun aumento della Tariffa puntuale, da sembrare sconosciuta, invece tanto lamentata sui tavoli di molte altre amministrazioni comunali preoccupate visto le modifiche a partire dal 2026 che prevedono un tariffario in base ai conferimenti. Noi a Formigine siamo un’isola felice, e io aggiungo anche Fortunata, stando a quanto ci è stato risposto al confronto di quanto invece si vede e si prevede - continuano Prandi e Giacobazzi -. La realtà dei fatti è invece altra, a Formigine si evidenziano atti di teppismo o furti a cadenza giornaliera e la raccolta che invece avviene attraverso un dilagante abbandono dei sacchetti di raccolta. A volte meglio fidarsi della visibilità piuttosto del racconto come ci insegna il codice della strada. Attenzione togliendo una consonante e la posizione, cambia tutto. Era Sicurezza'.