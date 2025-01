Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’assessore alla Sicurezza del Comune di Formigine Andrea Corradini replica alla nota del capogruppo FdI, Francesco Borrelli sull'allarme sicurezza in città.'Ci spiace constatare che quanto affermato dal consigliere Borrelli sia inesatto e che quanto richiesto dalla destra formiginese si stia già ampiamente attuando nella quotidianità e con il lavoro congiunto del sindaco Elisa Parenti, di noi assessori, degli agenti di Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine, unitamente al cosiddetto volontariato partner (Volontari della Sicurezza, Guardie Ecologiche Volontarie, Associazione Nazionale Carabinieri, Ecovolontari, Associazione Nazionale Alpini, gruppi di controllo del vicinato).

Anzitutto, relativamente all’episodio messo in luce dal consigliere, che riferisce di una mancata risposta al centralino del comando di Polizia Locale dopo le ore 20 di lunedì 13 gennaio ed afferma che “di sera la Polizia locale non è in servizio”, circostanza tanto generica quanto infondata, è solo il caso di distinguere tra il personale presente al centralino e l’attività prestata dagli agenti sul territorio che, nei giorni appositamente individuati, ogni settimana è garantito dalla Polizia Locale dalle ore 17.30 alle ore 24 e dai Volontari della Sicurezza dalle 19 alle 21.30. Nell’anno appena trascorso, sono stati 1.269 i controlli eseguiti al fine di prevenire i furti nelle abitazioni' - afferma Corradini.

'Ricordo poi che per segnalare le emergenze (e tale non è da considerarsi la rottura di un finestrino di un’auto, che va senz’altro denunciata ai carabinieri) i cittadini debbono chiamare il 112 (numero unico di emergenza europeo), mentre per tutte le altre segnalazioni è a disposizione l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, l’app Comuni-chiamo, gli operatori di Polizia Locale che sempre di più utilizzano lo strumento dell’ufficio mobile per andare nelle frazioni o davanti alle scuole del territorio. Forniamo un dato su tutti: nell’anno appena trascorso, le segnalazioni gestite dal nostro comando sono state quasi 900. Sempre con l’intento di intercettare al meglio fenomeni di illegalità, abbiamo dato nuovo slancio al controllo di vicinato, che vede aumentare i gruppi attivi nei quartieri (21 nel capoluogo, uno a Colombaro, tre a Magreta, cinque a Casinalbo e cinque a Corlo) e le occasioni d’incontro e di formazione (17 nel corso del 2024) - continua Corradini -. Tra le principali funzioni del sindaco, c’è quella di assicurare “la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, consentendo una maggiore partecipazione dell'amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini”. Tale impegno quotidiano viene svolto e garantito, anche se per ragioni legate alle diverse autonomie, non è sempre possibile darne evidenza pubblica. Anche la collaborazione tra i diversi comandi di Polizia Locale avviene regolarmente; ad esempio sono stati effettuati servizi con l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Sassuolo in contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. Numerose e variegate sono poi le iniziative di sensibilizzazione, basti pensare che nell’anno appena trascorso i nostri agenti hanno dedicato 58 ore di lezione nelle classi, a queste si aggiunge l’attività con il “tappetone didattico” svolta anche presso le scuole dell’infanzia e i centri estivi. Sulla prevenzione delle truffe è stata prodotta e distribuita un’apposita brochure (scaricabile anche dal sito Internet) e si è collaborato agli incontri specifici dell’Arma dei Carabinieri. Sempre attivo, lo Sportello “Non da soli”, nato nel 2019 per supportare le vittime di reato sul territorio comunale e che più recentemente ha ampliato le fattispecie per le quali i cittadini possono richiedere un contributo economico, introducendo aiuti per i furti di biciclette e i furti nelle auto. Infine, informiamo che in questi giorni sono banditi i concorsi per l’assunzione di un Ispettore e di 3 operatori di Polizia Locale'.