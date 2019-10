Sicurezza idraulica, Arginiamo soddisfatto della relazione Aipo

Martedì sera si è tenuto a Bastiglia un incontro con i dirigenti Aipo sul tema della sicurezza idraulica, incontro che ha fatto seguito a quello di una settimana fa a Soliera.



'Abbiamo notato con grandissima soddisfazione, che finalmente da parte dell'AIPO il nome del professor Orlandini, ordinario della cattedra di ingegneria idraulica dell'Unimore, viene citato liberamente a livello di collaborazione, segno che ogni eventuale misunderstanding pregresso è rientrato - afferma in una nota il Comitato Arginiamo -. Ciò è estremamente importante a nostro avviso in quanto abbiamo sempre sostenuto che solo una figura di comprovata e riconosciuta caratura scientifica come quella del professor Orlandini poteva garantire la competenza necessaria. La disamina offerta da AIPO è stata ben dettagliata, anche se in alcuni punti è risultata troppo tecnica per essere afferrata da chi non possiede un minimo di competenza tecnica. Contrariamente alle bruttissime esperienze passate, questa volta Aipo ha dimostrato di essere presente e soprattutto disponibile all'ascolto: è una buona notizia'.



'Abbiamo apprezzato da parte di Aipo l'umiltà di riconoscere che i lavori fatti finora non sono sufficienti, oltre ad essere ancora parecchio carenti di continuità a livello di programmazione (ci sono molti cantieri che devono ancora essere intrapresi). Paradossalmente, questo è positivo in quanto preferiamo una obiettiva visione del problema piuttosto che ricevere delle garanzie inesistenti, come è stato fatto per il passato. Nei dibattiti finali sono emerse nuovamente le contrapposizioni, da parte soprattutto degli agricoltori che vivono sul fiume Secchia, relativamente al progetto proposto dall'Ente Parchi Emilia Romagna di voler promuovere la realizzazione di un non meglio identificato Paesaggio Protetto: un'iniziativa quella del parco fluviale che, anche a nostro avviso, rischierebbe di intralciare grandemente la libera manutenzione delle problematiche sponde del Secchia - chiude il presidente di Arginiamo Vittorio Cajò -. In chiusura abbiamo rilevato con soddisfazione, sia la buona disposizione da parte del direttore di Aipo di voler mantenere una linea di comunicazione aperta con i cittadini rivieraschi per cogliere ogni loro eventuale istanza, sia in particolare -e questo per Arginiamo rappresenta un primo buon risultato dopo ben 4 anni di attesa e di promesse non mantenute- la promessa formale da parte dell'ingegner Mille di iniziare a pubblicare un crono-programma degli interventi attuali e da attuarsi'.