Sicurezza Mirandola, il Pd sfida la giunta: 'Facciamo confronto pubblico'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Caro assessore Donnarumma, siamo sinceramente stupiti della sua rancorosa reazione di fronte alla nostra iniziativa sul tema della sicurezza a Mirandola. Le parrà strano ma anche noi abbiamo a cuore che Mirandola sia davvero una città sicura e ordinata'. Così il segretario Pd di Mirandola, Anna Greco, replica alle parole dell'assessore alla sicurezza Donnarumma (qui).

'Nella nostra iniziativa sulla sicurezza, abbiamo voluto semplicemente sottolineare due cose. Il suo modello di sicurezza a Mirandola è costoso, inefficace e a volta appare una parodia della sicurezza. In secondo luogo, poiché non ci piacciono coloro che si limitano alla critica abbiamo avanzato 10 proposte per migliorare la sicurezza a Mirandola Per dimostrarle che non c'è nessuna strumentalità nella nostra iniziativa la invitiamo a un confronto pubblico in modo tale che la cittadinanza possa essere informata e trarre le sue conclusioni. Attendiamo fiduciosi che Lei ci proponga luogo, data e ora dell’incontro'.