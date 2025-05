Fdi: 'Sicurezza Pavullo: non vogliamo diventare come Modena, prefetto intervenga'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Gli episodi che si sono susseguiti nei giorni scorsi in diverse zone di Pavullo, non fanno che certificare l’esistenza di bande di ragazzini organizzati per delinquere, che non possono in nessun modo essere derubricati e giustificati come un loro “divertimento”: sottovalutare questi problemi è la ricetta ideale per farli proliferare e trasformarli in emergenze incontrollabili. Il buonismo in questi casi non serve a nulla, Pavullo non può e non deve diventare come Modena'. A dirlo è Daniele Iseppi, consigliere comunale Fdi a Pavullo.

'Come gruppo consiliare scriveremo immediatamente al Prefetto, comunicando le crescenti preoccupazioni dei pavullesi e chiederemo la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e chiederemo per Pavullo più uomini e più mezzi.

Presenteremo poi una mozione in Consiglio perchè il nostro Comune aderisca ufficialmente al progetto del controllo di vicinato, uno strumento di prevenzione della criminalità a costo zero rivelatosi efficace in molti comuni della pianura che presuppone la partecipazione attiva dei residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze dell’Ordine con l’obiettivo di promuovere la sicurezza urbana “facendo sapere” che gli abitanti della zona sono attenti e consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Crediamo infatti che se i cittadini lavorano insieme per ridurre l’appetibilità degli obiettivi, i furti e tanti altri “reati occasionali” potranno essere limitati. E ciò potrà contribuire anche dall’aumento del controllo del decoro urbano e alla repressione di atti vandalici e deturpazione dei luoghi pubblici purtroppo in notevole aumento anche a Pavullo e a creare un clima di ordine e legalità, riducendo così il rischio di crimini più gravi. Disordine urbano, vandalismo e comportamenti anti-sociali sono infatti da sempre collegati e su questo occorre lavorare tutti insieme - chiude Iseppi -. Presenteremo poi una ulteriore mozione perché l’Amministrazione stanzi più risorse e doti tutti i parchi pubblici pavullesi di una copertura capillare con videocamere di sorveglianza, sia in funzione repressiva ma soprattutto deterrente'.