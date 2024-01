Sicurezza Ponte S.Ambrogio: a che punto sono i lavori?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nella primavera 2022 destò molto scompiglio e preoccupazione l’annuncio di Anas relativo ai lavori di messa in sicurezza del ponte Sant’Ambrogio, opera di importanza strategica cruciale che collega lungo l’asse viario della via Emilia i territori di Castelfranco e San Cesario con Modena e viceversa - ricorda Zanoli -. Considerato che l’annuncio di Anas prefigurava una chiusura di 6 mesi del ponte partendo da luglio 2022, questo avrebbe potenzialmente creato caos e ripercussioni disastrose per la viabilità vista l’assenza cronica di percorsi alternativi in grado di assorbire il traffico che lo percorre quotidianamente.

Il 28 maggio 2022 la Provincia di Modena attraverso un comunicato evidenziava la propria preoccupazione annunciando un confronto dei tecnici con Anas e Prefettura. 'Preoccupa la chiusura prevista da Anas del ponte di Sant’Ambrogio sulla via Emilia tra Modena e Castelfranco Emilia, programmata dal primo luglio fino alla fine dell’anno, per lavori di manutenzione della struttura. In particolare i tecnici sottolineano le criticità che questa chiusura avrà sul resto del sistema viario provinciale, coinvolgendo, tra l’altro, diverse strade provinciali tra cui la strada provinciale 14 che collega Castelfranco a Nonantola, la strada provinciale 255 Nonantolana e più in generale tutte le arterie dell’area interessata…' - scriveva la Provincia'.



'Poichè negli anni si è sentito tante volte parlare di possibili tavoli tecnici per la creazione di percorsi viari alternativi alla via Emilia e al suo vecchio e malandato ponte, ma alle parole non sono mai seguiti dei fatti, va ricordato infatti che i mezzi che la percorrono abitualmente, soprattutto in determinati orari, sono costretti a lunghissime code di traffico, un problema cronico di cui tutti sono al corrente da

svariati decenni - chiude Zanoli -. A noi non risulta nessun aggiornamento rispetto allo stato dei lavori eseguiti presso il ponte Sant’Ambrogio, né di una loro eventuale conclusione'.