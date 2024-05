Sisma, dodici anni fa la seconda scossa: Mirandola ricorda le vittime

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In questa giornata di raccoglimento e memoria, il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime di una calamità che ha colpito e segnato per sempre la comunità della bassa modenese. Cittadini che abbiamo ricordato con la consapevolezza che il loro sacrificio sarà per sempre ascritto nella storia della nostra Città. Un dolore indelebile che non ha fermato la voglia di reagire e la spinta laboriosa verso la celere ripartenza: caratteristiche tipiche della nostra terra' - ha detto Greco.

'Anche quest’anno ci riuniamo qui alle scuole Montanari, in quello che fu il cuore delle attività di coordinamento assistenza post sisma. Prima di tutto per ricordare i nostri concittadini, che a causa del terremoto di 12 anni fa persero la vita, ma anche per tramandare ai ragazzi più giovani ciò che accadde nel 2012 e tutto quello che si fece per non rinunciare alla scuola, al lavoro, alla vita' - ha aggiunto la Budri.



Un pensiero alla comunità mirandolese, in una data per sempre ascritta nella storia della nostra terra, è pervenuto anche dalle massime cariche dello Stato e, nello specifico, da parte del Presidente della Camera dei Deputati On, Lorenzo Fontana.

'Desidero unirmi a voi nel ricordo delle vittime, dei feriti e di quanti, quella mattina di primavera di dodici anni fa, persero tutto: affetti, case, lavoro, imprese. Una tragedia immane, che ha segnato per sempre il territorio della Bassa modenese e la vita delle popolazioni che stavano tentando faticosamente di riprendersi dalla prima forte scossa del 20 Maggio. Il coraggio, la forza d’animo e la tenacia dimostrata nell’affrontare quel momento drammatico e la successiva fase della ricostruzione sono stati straordinari. Non possiamo, infatti, non ricordare la dignità della comunità di Mirandola, che ha saputo reagire con grande forza e determinazione alla disperazione e alle devastazioni provocate dal terremoto. Altrettanto straordinaria è stata la mobilitazione solidale dei tanti volontari accorsi sui luoghi del sisma, esempio delle nostre migliori risorse umane e morali che fanno dell’Italia un grande Paese. Encomiabile, anche in questa occasione, è stato il lavoro del personale della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, dell’Esercito, delle Forze dell’Ordine, della Croce Rossa che, con professionalità e dedizione, ha fornito assistenza alla popolazione colpita, oltre a mettere in sicurezza e a ripristinare le infrastrutture danneggiate - ha detto Fontana -. L’Italia, purtroppo, non è estranea a questi eventi sismici devastanti che, nel tempo, hanno messo a dura prova le comunità locali. Questo anniversario deve dunque costituire un monito per la politica e per le Istituzioni a intensificare l’impegno nell’opera di prevenzione e di intervento nella gestione di tali calamità, promuovendo sempre più elevati livelli di sicurezza al fine di ridurre al minimo le conseguenze distruttive. Ai cittadini di Mirandola, che non si sono mai arresi sapendo trovare la forza di ripartire, esprimo la vicinanza mia personale e della Camera dei deputati'.