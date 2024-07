Cade in un dirupo: difficile operazione di soccorso e recupero in notturna a Montecreto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La centrale operativa del 118 alle ore 20:00 circa ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagno. L'elisoccorso di Pavullo si è levato in volo ma con la prospettiva di dovere concludere a breve l'intervento in considerazione del fatto che per il mezzo non è autorizzato al volo notturno. Ma la prontezza dei soccorittori ha consentito all'elicottero di individuare e di giungere sul posto sbarcando con verricello l'equipe tecnico-sanitaria (tecnico di elisoccorso e medico) che si è portata sull'uomo infortunato per assisterlo e prepararlo al recupero.

Una volta recuperato a bordo il paziente e l'equipe, l'elisoccorso ha dovuto far rientro perché prossimo al limite del tempo di operazione in notturna: sono stati poi i tecnici del Soccorso Alpino che hanno raggiunto l'escursionista modenese che era rimasta parecchi metri sopra il luogo dell'incidente ma sempre in zona molto pericolosa.

La difficoltà dell'operazione (oltre all'operare in notturna) è stata data dal luogo impervio: per raggiungere la donna i tecnici hanno dovuto svolgere complesse manovre alpinistiche, metterla in sicurezza (facendole indossare il pannolone per agevolare le operazioni di recupero) e recuperarla per riportarla su terreno agevole. L'escursionista era fortemente illesa mentre il compagno è stato portato all'ospedale di Baggiovara a seguito dei numerosi traumi riportati. Le operazioni di recupero si sono concluse alle ore 23:30 ed era presente anche la Guardia di Finanza.