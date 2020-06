Soliera, anziana esce all'alba dalla Cra ma si perde: 'Volevo solo fare un giro'

Voleva semplicemente godersi un momento di libertà e normalità. Facendosi un giro, al di fuori del perimetro della casa protetta della quale è ospite. Questo ha raccontato ai Carabinieri che l'hanno raggiunta, al termine del suo girovagare, davanti ad un bar del comune, all'orario di apertura.La protagonista di questa storia, semplice ma toccante, è una donna di 82 anni, ospite di una casa protetta di Soliera. Siamo alle prima luci del mattino, quando la signora, senza farsi notare, esce dalla struttura e si dirige in strada, a piedi. Si è alzata prestissimo e si è vestita di tutto punto. Le strade sono pressoché deserte. Percorre alcune vie poi si ferma davanti ad un bar che proprio in quel momento sta aprendo. La barista la nota. L'Anziana è un po' spaesata. Aveva girovagato ma evidentemente non sapeva più ritrovare la via del ritorno alla struttura. L'esercente decide di segnalare la situazione ai Carabinieri che poco dopo raggiungono la signora. 'Volevo solo farmi un giretto', spiega ai militari che si occupano di lei, appurando la sua identità e individuando la struttura di cui era ospite. “Assomigli a mio nipote”, dice lei rivolgendosi ad uno dei due carabinieri, “facciamoci due passi”. E così, a braccetto con un carabiniere, ha percorso gli ultimi metri che la separavano dalla struttura, ove i responsabili si erano già attivati nelle ricerche.