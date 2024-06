Soliera, Caterina Bagni lavora alla giunta: Angelo Bruno in pole

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, storico sindacalista rosso, potrebbe essere ancora utile alla Bagni, quasi di certo saranno avvicendati la vicesindaco uscentee lo storico esponente dell’ex PCI. La Zambelli, visto il risultato tutto sommato deludente in termini di preferenze personali – superata oltre che nell’ambito del PD anche da diversi candidati della lista Viviamo Soliera – dovrebbe lasciare la poltrona da vicesindaco a, forse il più vicino alla Bagni.Giovane ma esperto, volenteroso, Bruno coprirà l’incarico a tempo pieno e nel migliore dei modi.

Baracchi invece, dopo i vent’anni passati in amministrazione e vista la sua conoscenza di tutti i corridoi, anfratti e pertugi del comune, potrebbe rientrare dalla finestra come capo di gabinetto. Percorso al contrario per la recordwoman di preferenze Roberta Lanza, del PD, molto corteggiata per un posto in giunta ma poco propensa a lasciare il suo posto di lavoro che tanto ama. In caso di diniego per il PD sono più che pronti Federico Burani e Roberto Drusiani - anche se in due hanno preso molte meno preferenze della Lanza. Fuori dal PD difficile che voglia accettare un incarico di vertice Andrea Ori, primo in classifica per Viviamo Soliera – “partito di fatto” che oggi rappresenta la prima forza politica nelle campagne e a Sozzigalli, con un 32% abbondante di consensi.



La via di un assessorato potrebbe invece aprirsi per Laura Natali, già consigliera PD diverse consigliature fa e oggi confluita nella civica, giunta seconda dietro al solo Ori. Mentre l’assessore uscente Katia Mazzoni, ferma a sole 20 preferenze, difficilmente potrà essere riconfermata. Impossibile invece decifrare quale potrà essere l’assessore di Sinistra Ambientalista, visto che i diversi candidati in odore di promozione sono tutti finiti praticamente a pari merito. Ma in questo caso la scelta potrebbe anche essere sovracomunale: tanto che in casa AVS si parla già di un incarico fuori sede per il carpigiano Andrea Artioli dei Verdi, già imposto dalle segreterie bolognesi al sindaco Bellelli a metà dello scorso mandato e che oggi rappresenta un grosso problema politico per il nuovo sindaco Riccardo Righi.



Magath