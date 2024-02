Soliera: centrodestra senza candidato, bocciato Palumbo. No di Benatti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

che per il dopoha pronta squadra e programma e ha iniziato gli incontri con le parti sociali e i cittadini, il centrodestra è ancora alla ricerca del candidato. Pare essere sfumata, infatti, la candidatura di, referente locale di Fdi, che in questa fase critica ha deciso di prendersi un 'periodo di riflessione' dal partito della Meloni.Difficile capire a questo punto chi potrà prendere il posto del carabiniere in pensione, molto attivo e dato per candidato certo nei mesi precedenti. I potenziali candidati potrebbero essere da cercare nell’ambito dei consiglieri uscenti - Cristina Po e Paolo Vincenzi della Lega e Marco Lodi di Rilanciamo Soliera, oppure il centrodestra potrebbe puntare su una candidatura civica.

Ma non è escluso il rientro nell’agone politico di Giovanna Zironi, moglie del dottor Guido Lodi, già candidata nel 2014, o dello stesso medico. Difficile invece comprendere quale sarà il posizionamento dei consiglieri uscenti del Movimento 5 stelle Rita Capelli e Andrea Rossi, che al momento non proferiscono parola – avendo compreso che in questa fase, nel partito capitanato dal solierese Massimo Bonora, chi parla male del Pd è fuori, vedi Monica Medici.



Da più parti è anche stato fatto il nome di Roberto Benatti (nella foto), già consigliere a Soliera, candidato sindaco di centrodestra a Carpi e consigliere in Provincia, per un rientro nella politica attiva dopo esserne stato fuori per 5 anni. Contattato da La Pressa, Benatti ha escluso categoricamente un qualsivoglia suo coinvolgimento in queste elezioni. 'Battere questo Pd sarebbe stato facilissimo ma il partito dei mariti, delle mogli e dei cognati ha ben altro in mente che battere il Pd. Non vedo proprio come potremmo trovare una convergenza al 23 di febbraio' - commenta lapidario Benatti.

Giuseppe Leonelli