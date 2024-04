Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I ragazzi accusati dell'atto vandalico sono stati denunicati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna; li attende un procedimento penale per danneggiamento aggravato in concorso di edificio pubblico.'Atti di questo grado di inciviltà, che arrecano danni tangibili ai beni pubblici, non sono tollerabili. Per questo continuiamo a mettere in campo tutte le risorse necessarie per prevenire e reprimere questi comportamenti. Il presidio del territorio prosegue costante grazie al personale della Polizia Locale, sia in uniforme che con abiti civili' - afferma il sindaco di Soliera Roberto Solomita.