'La Fiom Cgil si è già attivata con la regione Emilia Romagna per la convocazione di un tavolo di crisi anche con l’obiettivo di attivare al più presto ammortizzatori sociali. Il curatore fallimentare ha invitato la Fiom Cgil e i lavoratori nel pomeriggio di venerdì prossimo per dare comunicazione delle procedure da seguire d’ora in avanti.

La Fiom Cgil continua a chiedere un ammortizzatore che tuteli i lavoratori, oggi sospesi come in un limbo e privi di retribuzione. Il sindacato auspica che l’obiettivo primario sia la reindustrializzazione del sito produttivo di Soliera' - chiude il sindacato.



'Nel prendere atto della sentenza di fallimento di Energica Motor Company, emessa dal curatore nominato dal tribunale di Modena, l’amministrazione comunale di Soliera auspica che ora si possa finalmente riconvocare il tavolo regionale, anzitutto con l'obiettivo di tutelare i lavoratori sospesi dall’attività e pertanto ora privi di retribuzione. È necessario trovare ammortizzatori che sostengano i lavoratori dell’azienda' - si legge in una nota del Comune di Soliera. 'L’amministrazione ribadisce inoltre, come già nella nota precedentemente diffusa, la necessità di avviare una interlocuzione con possibili soggetti interessati all'acquisizione di un'impresa dalle indiscutibili potenzialità in un settore rivolto alla ricerca e all’innovazione. È pertanto necessario percorrere tutte le strade possibili per trovare investitori credibili e capaci che rilancino l’attività industriale lì dove si è sviluppata fino ad ora, vale a dire sul territorio solierese'.