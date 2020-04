Soliera, esce di casa e ammette: 'Devo comprare marijuana'

Ieri i carabinieri di Soliera hanno fermato un 43enne del posto il quale, richiesto di giustificare il proprio spostamento, ha ammesso di essere andato a Modena per acquistare della marijuana. A riprova di ciò l’uomo, prelevandola dal cruscotto dell’auto, ha fatto vedere ai militari circa venti grammi di sostanza. Multato per aver violato il divieto di mobilità, l’uomo è stato anche denucniato all’Autorità giudiziaria per il possesso dello stupefacente.