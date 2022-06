Soliera: fanno esplodere bancomat della Posta ma falliscono il colpo

Una operazione rimasta tentata per un gruppo di malviventi che nella notte hanno divelto lo sportello bancomat dell'ufficio postale di Limidi di Soliera utilizzando e facendo esplidere gas al suo interno. Il boato ha immediatamente svegliato le famiglie che abitano nella palazzina in cui ha sede l'ufficio facendoli correre in strada a seguito del principio di incendio generato nello sportello. Un trambusto che ha spinto i malviventi ad abbandonare il luogo, dandosi alla fuga a bordo di un auto e facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo dei Carabinieri della locale stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi.Le persone abitanti ai due piani superiori dalla struttura sono rimaste fuori dalle abitazioni per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento.