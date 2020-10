Soliera, fanno esplodere il bancomat e fuggono in auto

Questa notte, alle 3.30 a Soliera, banditi con il volto coperto hanno fatto esplodere il dispositivo bancomat della filiale del Banco di San Gemignano e San Prospero di Soliera. Il boato ha richiamato l’attenzione nella zona ed è stata vista fuggire un’autovettura scura di grossa cilindrata. Sul fatto sta indagando la compagnia carabinieri di Carpi con il nucleo investigativo del comando provinciale di Modena. Non si conosce ancora il valore in banconote asportato.

