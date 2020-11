Soliera, fingono di sanificare l'abitazione: tentata truffa a 70enne

Truffa ad anziano sventata a Soliera. Il 3 novembre nel primo pomeriggio due falsi operatori sanitari di sono presentati all’abitazione di una settantenne del luogo e, con la scusa di fare una sanificazione dell’abitazione, hanno provato ad entrare. L’anziana però, insospettitasi, non di è fatta sorprendere avvisando subito il 112. Ai truffatori non è rimasto altro che fuggire.

