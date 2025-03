Soliera fontanazzo nell'argine della Golena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Su richiesta dell'Amministrazione comunale, oggi i tecnici di Aipo sono intervenuti lungo l'argine del fiume Secchia, in corrispondenza di un fontanazzo fuoriuscito all'altezza della prima importante area golenale lungo via Canale.

Lo fa sapere il comune di Soliera che nel merito spiega: 'L'intervento ha previsto la realizzazione di una coronella per proteggere l'area da eventuali criticità.

Già nella giornata di ieri erano stati effettuati dei rilievi per determinare la provenienza del problema e, grazie al lavoro sinergico tra i tecnici di Aipo, i volontari di Protezione civile e i tecnici comunali, stiamo monitorando costantemente la situazione.

Una ditta specializzata è al lavoro per mettere in sicurezza l'area e il fontanazzo.

Sono stati inoltre effettuati ulteriori rilievi con sonde specifiche per analizzare la portata e la direzione del fiume. I risultati sono attesi a breve.

Con questa comunicazione - conclude il Comune - intendiamo rassicurare la cittadinanza: la situazione è sotto controllo e, ovviamente, continuiamo a monitorarla con grande attenzione'