Soliera, Schena è il nuovo presidente della Fondazione Campori

Schena è stato vicesindaco di Soliera ai tempi di Davide Baruffi e a sua volta sindaco dal 2009 al 2014. Frustrato nella sua candidatura a segretario provinciale del Pd, e uscito sconfitto dalle primarie contro Lucia Bursi, è poi stato eletto presidente della Fondazione Cassa Carpi, ruolo che ha ricoperto dal 2014 al 2018.

Uscito malamente dalla Fondazione per i noti dissidi con l'ex vicesindaco Simone Morelli, specie sulle strategie per Aimag e Hera, Schena è di fatto uscito anche dalla scena pubblica e dalla politica attiva. Oggi riveste l'incarico di responsabile del settore finanze del Comune di Fabbrico.



La Fondazione Campori è stata istituita nel 2010 e ha il compito di gestire i servizi e le attività culturali, didattiche e ludiche del comune di Soliera. Per i suoi compiti ha a disposizione i contributi finanziari di più soggetti pubblici e privati del territorio, e gli spazi pubblici culturali e ricreativi di Soliera, come il centro Habitat, la biblioteca, la ludoteca, lo spazio giovani, la sala cinematografica e teatrale di Soliera e il Nuovo Cinema Teatro Italia. Fra gli eventi più noti Arti Vive, la Fiera di Soliera e le mostre nel Castello dell'Arte. Schena molto probabilmente si troverà come vice Enrico Campedelli, vicepresidente della Fondazione Cassa Carpi.

Giuseppe Leonelli