'Soliera, il M5S sostiene Caterina Bagni: in lista Dino Curto'

'All'interno della coalizione che sostiene Caterina Bagni, abbiamo apprezzato la determinazione della lista ViviAmo Soliera e individuato nel candidato Dino Curto (), nostro iscritto al Gruppo territoriale, il ponte ideale tra la lista e il M5S. Con grande entusiasmo, confermiamo quindi il pieno appoggio del Movimento 5 Stelle con Dino Curto e la lista ViviAmo Soliera a sostegno della candidata candidata Bagni.

Il M5S ribadisce il proprio impegno per la comunità di Soliera, portando avanti le istanze del territorio e lavorando con dedizione per il benessere dei cittadini. Siamo fiduciosi che, con il loro supporto, potremo continuare a promuovere il cambiamento e la crescita della nostra comunità'.



'A Soliera, il Movimento 5 Stelle ha recentemente preso atto della decisione di due suoi consiglieri in carica (Rita Capelli e Andrea Rossi ndr) di lasciare il Movimento per cercare nuove opportunità altrove. Questa decisione, benché non sorprendente alla luce delle contraddizioni emerse e delle considerazioni legate al nuovo statuto e alla ricerca di coalizioni nel campo progressista, non ha scoraggiato il nostro impegno e il nostro spirito di rinnovamento. A Soliera, siamo fortemente determinati a ricostituire l'attivismo nel nuovo Gruppo Territoriale delle Terre d'Argine. Il Movimento 5 Stelle conferma di essere una forza progressista, che si riconosce nelle proposte che affrontano con serietà i temi dello sviluppo sostenibile, dei cambiamenti climatici, delle battaglie per i diritti sociali e civili, e del sostegno alle fasce più fragili della popolazione. Invitiamo tutti i cittadini di Soliera a unirsi a noi in questo nuovo capitolo, per costruire insieme un futuro migliore e più prospero' - chiude Bonora.