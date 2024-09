Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 21 settembre è anche il giorno scelto dall'Onu per invitare tutti gli abitanti e le istituzioni della Terra a unirsi per promuovere la pace tra i popoli e le nazioni. La Marcia di quest’anno, che si svolgerà all'insegna del motto 'Prima di tutto la pace', intende dare avvio a un anno di attività teso a ricostruire una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell'umanità e del pianeta.Ideata da Aldo Capitini nel 1961, la Marcia della Pace ha sempre voluto essere un corteo nonviolento per testimoniare a favore della pace e della solidarietà dei popoli.“Essere presenti a questa manifestazione - spiega il primo cittadino di Soliera - significa ribadire un impegno concreto per la ricerca della pace e la difesa dei diritti umani. La pace non è un sogno, ma un bisogno vitale, concreto ed essenziale di tutti e di tutta la famiglia umana, e dunque anche un diritto fondamentale di ogni essere umano”.