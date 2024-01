Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In Cgil lo ricordiamo come persona sempre disponibile, cordiale, gioiosa e di grande umanità. Aveva la passione per la musica, suonava la chitarra e spesso scriveva e cantava per amici e sindacalisti le sue piccole composizioni. Cgil e Spi esprimono sentite condoglianze alla famiglia' - si legge in una nota della Cgil stessa.La camera ardente sarà allestita da domani, mercoledì 10 gennaio, dalle ore 15 presso l'Ospedale Ramazzini di Carpi. Il funerale, per l'ultimo saluto, si terrà giovedì 11 gennaio alle 15 presso la Camera Mortuaria dell'Ospedale Ramazzini di Carpi.