Soliera, nuovo percorso pedonale in via Colombo a Sozzigalli

L’intervento prevede pertanto la realizzazione di un marciapiede largo 1 metro e 50 centimetri privo di barriere architettoniche. Si procederà inoltre alla realizzazione dell’innalzamento dell’incrocio al centro della via, per ridurre la velocità degli autoveicoli, mentre in corrispondenza degli attraversamenti pedonali saranno posti in essere percorsi tattili volti a segnalare il punto di potenziale pericolo.L’intervento ha un costo complessivo di circa 110.000 euro, coperti da finanziamenti pubblici; i tempi di attuazione dell’intervento sono stimati in 120 giorni.