Soliera, parrucchiera al lavoro nonostante divieti. E senza mascherina

La polizia locale ha scoperto una parrucchiera di Soliera al lavoro nonostante il divieto di apertura e inoltre priva di mascherina. Alla richiesta degli agenti di mettersi la mascherina, la parrucchiera si è rifiutata di indossare qualsiasi tipo di dispositivo di protezione delle vie aeree, richiedendo quale legge lo impedisse.A carico dell’esercente è scattata una sanzione di oltre 600 euro, in aggiunta alla prevista segnalazione alla Prefettura di Modena per i provvedimenti di sua competenza.“È importante individuare e sanzionare comportamenti che violano le regole anti Covid - sottolinea il sindaco di Soliera Roberto Solomita - per contenere i contagi e per garantire la legalità economica e la leale concorrenza in un periodo difficilissimo in cui tante attività soffrono per le chiusure e la mancanza di ristori adeguati”.