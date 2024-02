Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le squadre dei vigili del fuoco di Carpi e Modena con il supporto dell'autoscala hanno spento le fiamme e bonificato lo scenario. In via precauzionale le dieci famiglie occupanti lo stabile sono state evacuate, ma potranno rientrare appena finite le operazioni. Inoltre sono state temporaneamente chiuse alcune strade attorno via dei Mille. Sul posto Polizia locale, Carabinieri e 118.